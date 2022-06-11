Источник: «ПСЖ» готов перехватить Левандовски у «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» готов рассмотреть вариант с подписанием 33-летнего Роберта Левандовски. Ранее сообщалось, что польский футболист достиг договоренности о переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает L'Equipe.

По словам источника, новый спортивный директор парижан Луис Кампос заинтересован в подписании игроков из Франции, однако переход 33-летнего Левандовски может стать исключением из-за качества игрока. «Пари Сен-Жермен» ищет нападающего, чтобы дополнить звездное трио Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе, что не удалось сделать аргентинцу Мауро Икарди, который, если Левандовски будет подписан, будет продан до его перехода.

Главным соперником «ПСЖ» в борьбе за подписание Левандовски станет «Барселона». Клуб уже предлагал за Роберта 32 миллиона евро, но получал отказ отказ от руководства мюнхенцев.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.