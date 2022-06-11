Полузащитник «Баварии» Киммих не исключил переход в новую команду

Опорный полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признался, что в скором времени готов рассмотреть вариант с переходом в другую команду.

Об этом сообщает Goal.com.

«Смена команды? Это было бы интересным испытанием. Я не знаю, что произойдет через несколько лет, посмотрим.

У меня очень хороший тренер, который позиционирует перспективный футбол.

Я очень рад быть в «Баварии», но в моей голове всегда будет профессиональный и личный вызов, связанный с первоначальным открытием новых горизонтов», - сказал Киммих Goal.com.

В прошедшем сезоне Киммих провел 28 матчей в Бундеслиге, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Опорный полузащитник выступает за немецкий клуб с 2015 года. Действующий контракт 32-летнего футболиста с мюнхенцами рассчитан до лета 2025-го года.