Нобоа выразил надежду, что Дзюба перейдет в «Сочи»: «Будет супер»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что хотел бы видеть Артема Дзюбу в «Сочи» после ухода из «Зенита» по истечению срока контракта.

«Хочу ли, чтобы Дзюба продолжил карьеру в нашей команде? Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер.

Артем — хороший парень и игрок. Но вопрос трансфера решают другие люди. Конечно, Дзюба — хороший футболист», - приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, что оба футболиста выступали за «Зенит» в период с июля 2017 по август 2019 годов.

Дзюба покинул состав «Зенита» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.