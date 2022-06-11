Луис Энрике назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022: «Они возвышаются над остальными»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал имя двух сборных, которые имеют наибольшие шансы на победу в ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«Аргентина возвышается над остальными. И Бразилия тоже. Я говорю о Бразилии в основном потому, что придут журналисты из бразильских СМИ и скажут: «Вы ставите Аргентину выше». Так что я скажу, что Аргентина и Бразилия намного лучше остальных», - цитирует Энрике La Nacion.

Аргентина попала в группу С, где помимо нее выступят Саудовская Аравия, Мексика и Польша. Бразилия выступит в квартете G вместе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Действующим победителем чемпионата мира является Франция. ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В стартовом матче мундиаля сойдутся сборные Сенегала и Нидерландов.