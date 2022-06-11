Нидерланды сыграли в результативную ничью с Польшей в Лиге наций

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме состоялся матч третьего тура Лиги наций между Нидерландами и Польшей. В игре зафиксирована результативная ничья со счетом 2:2.

В составе «оранжевых» голами отличились Дэви Классен (51-я минута) и Дензел Дюмфрис (54). У поляков забили Мэтти Кэш (18) и Петр Зелински (49).

На 90+1 минуте форвард хозяев Мэмфис Депай не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, угодив в штангу.

Таким образом, подопечные Луи ван Гала потеряли первые очки в новом сезоне турнира. На их счету семь баллов, у Польши - 4.

Следующие матч «оранжевые» проведут 14 июня дома против Уэльса, а Польша примет Бельгию в этот же день.

Лига наций

3-й тур

Нидерланды - Польша 2:2

Голы: Классен 51, Дамфрис 54, - Кэш 18, Зелински 49