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Англия сыграла в нулевую ничью с Италией

Матч прошел на стадионе «Молинью» (Вулверхэмптон).
11 июня 2022 23:37
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Молинью» состоялся матч третьего тура Лиги наций между Англией и Италией. Команды не смогли забить голов друг другу (0:0).

Подопечные Роберто Манчини продлили беспроигрышную серию в официальных матчах (3). На их счету пять очков и первое место в квартете, на счету Англии два балла и последняя строчка.

Следующий матч «лазурная команда» проведет 14 июня в гостях против Германии, а Англия примет в этот же день Венгрию.

Лига наций
3-й тур
Англия - Италия 0:0

источник: «Советский спорт»
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