Англия сыграла в нулевую ничью с Италией

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Молинью» состоялся матч третьего тура Лиги наций между Англией и Италией. Команды не смогли забить голов друг другу (0:0).

Подопечные Роберто Манчини продлили беспроигрышную серию в официальных матчах (3). На их счету пять очков и первое место в квартете, на счету Англии два балла и последняя строчка.

Следующий матч «лазурная команда» проведет 14 июня в гостях против Германии, а Англия примет в этот же день Венгрию.

Лига наций

3-й тур

Англия - Италия 0:0