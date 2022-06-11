Германия не смогла переиграть Венгрию в выездном матче Лиги наций

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Пушкаш-Арена» состоялся матч третьего тура Лиги наций между Венгрией и Германией. Команды не смогли выявить победителя. (1:1).

В составе хозяев забитым мячом отличился Жолт Надь (6-я минута). Немцы ответили забитым мячом форварда мюнхенгладбахской «Боруссии» Йонаса Хофманна (9).

Таким образом, подопечные Ханси Флика остались на третьем месте в квартете с тремя очками, в активе Венгрии четыре балла и вторая строчка.

Следующий матч Венгрия проведет 14 июня в гостях против Англии, а Германия примет Италию в этот же день.

Лига наций

3-й тур

Венгрия - Германия

Голы: Надь 6, Хофманн 9