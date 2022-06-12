Зинченко может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону»

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко входит в сферу интересов «Барселоны».
Как утверждает El Mundo Deportivo, каталонский клуб рассмотрит возможность подписания 25-летнего украинца в случае, если им не удастся приобрести защитника «Челси» Маркоса Алонсо.
Ранее появилась информация, что руководство «горожан» предложило двум командам чемпионата Англии заключить контракт с Зинченко. Отмечалось, что речь шла об «Эвертоне» и «Ньюкасле».
Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Сумма его трансфера из «Уфы» составила два миллиона евро. В общей сложности защитник провел за клуб 128 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.