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Бояринцев считает Абаскаля слишком молодым и неопытным тренером для «Спартака»

Недавно испанский специалист заключил контракт с красно-белыми.
12 июня 2022 10:28
автор: Владислав Корегин

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на появившуюся новость о том, что новым главным тренером московской команды стал Гильермо Абаскаль.

Напомним, что 10 июня клубная пресс-служба красно-белых объявила о подписании контракта с 33-летним специалистом. В данное время срок трудового соглашение испанца с командой пока сообщается.

– Слишком молодой специалист для тех задач, которые ставит «Спартак». Слишком молодой и неопытный. Но у парня появился шанс. Поверьте, о таком шансе все мечтают. И если Гильермо этой возможностью воспользуется и наведет шороху, то это было бы классно, – цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».

источник: «Спорт-Экспресс»
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