Бэйл может перейти в «Рому»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл, покинувший клуб по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента, может продолжить свою карьеру в Италии.

Как сообщает Calcio Mercato, 32-летний валлиец может пополнить состав «Ромы». Отмечается, что римской команде уже предложили подписать футболиста. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Хетафе» и «Кардифф Сити».

Напомним, что Бэйл выступал за «Реал» с сентября 2013 года. Сумма его трансфера из «Тоттенхэма» составила 101 миллион евро. Всего за испанскую команду нападающий отыграл 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Вместе с мадридцами он стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.