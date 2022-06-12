Зарема Салихова – о Суперкубке России: «Спартак» же пригласили вместо «Руки Вверх», учим песни

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение РФС провести матч за Суперкубок России-2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

– Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки вверх» туда пригласили. «Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни – «Потому что есть Алешка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки», – приводит слова Салиховой Sport24.ru.

Напомним, что Зарема Салихова ранее входила в совет директоров клуба, но считается, что она до сих влияет на политику «Спартака».

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».