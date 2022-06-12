Комбаров считает несправедливым и нечестным решение провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на появившуюся новость о том, что матч за Суперкубок России-2022 между красно-белыми и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее данное решение было принято бюро исполкома РФС. Позже представители московского клуба намекнули на возможный бойкот встречи, запланированной на 9 июля на «Газпром Арене».

– Рисков особых нет. Их никто не исключит. Вопрос в том, что меньше людей придет из-за этого, будет меньше антуража и перформанса со стороны болельщиков. Но «Спартак» поступает правильно. Почему они должны проводить такую серьезную игру в гостях? Это же несправедливо и бесчестно, – цитирует Комбарова РБК.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.