Спортивный директор «Торпедо» – о возможном переходе Кутепова в клуб: Пока конкретики нет

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин высказался по поводу появившейся новости о том, что клуб заинтересован в подписании бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова.
Ранее стало известно, что руководство столичной команды уже сделало предложение 28-летнему футболисту по контракту.
– Пока конкретики нет. Комментировать нечего, – приводит слова Ляпина «Чемпионат».
Напомним, что 2 июня «Спартак» объявил об уходе Кутепова из команды на правах свободного агента. Он находился в клубной системе москвичей с 2012 года. За столичный клуб футболист отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
источник: Чемпионат.com