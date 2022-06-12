Тарханов не поддерживает возможный бойкот Суперкубка России со стороны «Спартака»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов поделился мнением по поводу возможного бойкота «Спартака» матча за Суперкубка России с «Зенитом».

Напомним, ранее бюро исполкома РФС объявило о том, что очная встреча команд состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Позже представители красно-белых намекнули на возможный бойкот игры.

– Я не поддерживаю возможный бойкот. Сколько раз проводили финал в Москве. Не думаю, что надо бойкотировать, – приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.