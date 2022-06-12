Марсело официально покинул состав «Реала» на правах свободного агента

Пресс-служба «Реала» сообщила об уходе из клуба левого защитника Марсело.

Отмечается, что 34-летний бразилец покинул мадридскую команду в связи с истечением срока контракта. Как утверждает источник, завтра, 13 июня, состоится прощальная пресс-конференция футболиста в стане «сливочных».

Напомним, что Марсело выступал за «Реал» с января 2007 года. С тех пор он отыграл за клуб 545 матчей, отличившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами. Вместе со «сливочными» футболист стал шестикратным чемпионом Испании, а также пятикратным обладателем Лиги чемпионов.