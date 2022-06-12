«Ростов» выкупил контракт полузащитника Щетинина у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Щетинин подписал полноценный контракт с «Ростовом». Об этом сообщает клубная пресс-служба дончан.

По информации источника, команда из Ростова-на-Дону выкупила у сине-бело-голубых права на 20-летнего футболиста. Отмечается, что хавбек заключил с клубом контракт на четыре с половиной года.

Напомним, что Щетинин выступал за «Ростов» с лета прошлого года на правах арендного соглашения. В прошедшем сезоне он принял участие в 12 матчах желто-синих во всех турнирах, забил два гола и отдал один результативный пас.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 750 тысяч евро.