Гендиректор «Спартака» выступил против бойкота матча с «Зенитом» за Суперкубок России

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу возможного бойкота красно-белыми матча за Суперкубок России против «Зенита».

Напомним, ранее бюро исполкома РФС объявило о том, что очная встреча команд состоится 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Позже представители московского клуба намекнули на возможный бойкот игры.

– Бойкот? Нас всячески двигают к этому решению. 21 числа я соберу команду. Будем решать. Лично я против подобного. Все должно быть по спортивному принципу. Мое мнение – играть, несмотря на все сложности, которые здесь присутствуют, – цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что по итогам сезона-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв в финальной встрече «Динамо» (2:1). Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в четвертый раз кряду стали чемпионами страны.