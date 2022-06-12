Евгений Мележиков: Договорились с представителем Зелимхана Бакаева не комментировать ситуацию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об уходе из клуба атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева.

Отметим, что 1 июня пресс-служба красно-белых объявила о том, что 25-летний хавбек покинул команду в связи с истечением срока контракта. Ранее появилась информация, что футболист согласовал трехлетнее соглашение с «Зенитом».

– По поводу Бакаева ничего нового не могу сказать. Договорились с представителем Зелимхана не комментировать ситуацию. Мы пытались договориться, однако не получилось. Поблагодарили друг друга и расстались. Желаю Зелимхану успешной карьеры, – цитирует Мележикова «РБ-Спорт».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).