Новичок «Спартака» Рыбус остался в России из-за соображений безопасности

Мариуш Пекарски, агент польского футболиста Мацея Рыбуса, объяснил, почему его клиент остался в России и подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

«У него двое детей и русская жена. Он живёт в России уже десять лет. Представьте, если бы Мацей вернулся в Польшу. Мы знаем об отношении поляков к России. Мацей остался в России, его семья в безопасности», - приводит слова Пекарски RT, ссылаясь на Meczyki.

Сумма трансфера 32-летнего польского защитника составила 1,20 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ и отдал три голевые передачи. На счету футболиста также есть опыт выступлений в «Ахмате», за который он выступал с 2010 по 2016 годы с перерывами.