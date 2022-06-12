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Новичок «Спартака» Рыбус остался в России из-за соображений безопасности

Польский футболист имеет двое детей и женат на русской девушке.
Новичок «Спартака» Рыбус остался в России из-за соображений безопасности
12 июня 2022 16:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Спартак"

Мариуш Пекарски, агент польского футболиста Мацея Рыбуса, объяснил, почему его клиент остался в России и подписал двухлетний контракт со «Спартаком».

«У него двое детей и русская жена. Он живёт в России уже десять лет. Представьте, если бы Мацей вернулся в Польшу. Мы знаем об отношении поляков к России. Мацей остался в России, его семья в безопасности», - приводит слова Пекарски RT, ссылаясь на Meczyki.

Сумма трансфера 32-летнего польского защитника составила 1,20 миллиона евро.

В прошлом сезоне игрок провел 21 матч за «Локомотив» в РПЛ и отдал три голевые передачи. На счету футболиста также есть опыт выступлений в «Ахмате», за который он выступал с 2010 по 2016 годы с перерывами.

источник: «RT на русском»
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