Гендиректор «Спартака» Мележиков раскрыл причины ухода Ваноли

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему бывший главный тренер команды Паоло Ваноли принял решение расторгнуть контракт.

«Уход Ваноли связан с семейной ситуацией. Мы в январе планировали переезд его семьи, у него четверо детей. Эта история перевесила. Мы благодарны ему», - приводит слова Мележикова ТАСС.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартака» в декабре 2021 года, сменив на посту наставника красно-белых Руя Виторию.

Под руководством итальянца команда заняла десятое место в турнирной таблице, однако сумела завоевать Кубок России.