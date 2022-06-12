Кавазашвили заявил, что Федун боится проиграть в Санкт-Петербурге

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает страх поражения главной причиной недовольства владельца красно-белых Леонида Федуна переносом матча за Суперкубок России против «Зенита» в Санки-Петербург.

«Получается, что господин Федун противоречит самому себе: проголосовав за этот календарь, начинает давать задний ход. Он боится, что «Спартак» проиграет в Санкт-Петербурге! Все вопросы надо задавать не Дюкову, а Федуну: «Дорогой друг, мы, спартаковцы, все хотим, чтобы вокруг данной игры не создавался негативный ажиотаж», - приводит слова Федуна Sport24.ru.

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей 9 июля в Санкт-Петербурге. В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на бойкот матча.