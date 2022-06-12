«Спартак» пока не планирует введение системы fan-ID на своем стадионе

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб начнет продажи абонементов на новый сезон без учета введения системы fan-ID.

«Старт абонементной программы назначен на конец июня - начало июля. На нашем стадионе пока не планируется введение системы fan-ID, поэтому абонементы пока можно купить без паспорта болельщика. Во вторник у нас совещание в Минспорте о том, как внедрять систему, о том, необходимо ли болельщикам, купившим абонементы, потом получать этот паспорт», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, фанаты красно-белых бойкотировали матчи второй половины прошлого сезона в связи с принятием закона об обязательной идентификации болельщиков.

Ранее стало известно, что стадионы «Зенита» и «Динамо» введут на своих аренах систему fan-ID, начиная со второго круга нового сезона РПЛ.