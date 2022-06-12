«Динамо» на следующей неделе объявит о назначении Йокановича на пост главного тренера

Московское «Динамо» на следующей неделе объявит имя нового тренера, сообщает «Метарейтинг».

Источник говорит, что им, с большой доли вероятности, станет 53-летний сербский специалист Славиша Йоканович.

Ранее сообщалось, что Йоканович подпишет с московской командой двухлетний контракт.

Напомним, что Йоканович находится без работы с ноября прошлого года после того, как покинул расположение «Шеффилд Юнайтед». Он тренировал команду чуть менее четырех месяцев. Также в своей карьере специалист возглавлял такие клубы, как «Уотфорд», «Фулхэм», «Партизан» и «Левски».

Отметим, что ранее агент Йокановича уверял СМИ в том, что его клиент не ведет переговоры с «Динамо».