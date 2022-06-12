«Каттани расскажет». Гендиректор «Спартака» Мележиков - о выборе Абаскаля на пост наставника команды

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал в каких условиях руководство красно-белых принимало решение о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера команды.

«У нас было несколько дней, чтобы сориентироваться и принять решение по поиску нового главного тренера. У нас не было месяца, было несколько дней. О причинах выбора Абаскаля на пресс-конференции расскажет Лука Каттани. Спортивный директор объяснит это более профессионально», - приводит слова Мележикова ТАСС.

Напомним, накануне клуб объявил о расставании с итальянцем Паоло Ваноли, под руководством которого команда заняла десятое место в турнирной таблице РПЛ и смогла завоевать Кубок России.