Агент Комличенко: «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов»

Агент форварда московского «Динамо» Николая Комличенко - Александр Клюев рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

«У него контракт с «Динамо». Пока «Динамо» не отпускает Николая в «Ростов». На данный момент он начнет там подготовку к сезону. Надеюсь, что как только будет известен главный тренер «Динамо», появится больше конкретики», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, футболист выступает за «Ростов» на правах аренды, срок которой истекает 30 июня 2022 года. Контракт нападаюзего с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Комличенко провел 29 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил восемь мячей.