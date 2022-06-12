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«Лацио» предложили подписать Суареса

«Атлетико» не продлил контракт с уругвайским форвардом.
«Лацио» предложили подписать Суареса
12 июня 2022 18:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Атлетико" (Мадрид)

Итальянскому «Лацио» предложили подписать форварда Луиса Суареса, который в настоящий момент является свободным агентом, сообщает Tuttomercatoweb.com

Напомним, что последние два сезона Суарес выступал в «Атлетико», который не стал продлевать контракт с нападающим.

Также по данным источника, в подписании уругвайца заинтересованы «Аталанта», «Фиорентина» и «Астон Вилла».

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.

источник: Tuttomercatoweb
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