«Лацио» предложили подписать Суареса

Итальянскому «Лацио» предложили подписать форварда Луиса Суареса, который в настоящий момент является свободным агентом, сообщает Tuttomercatoweb.com

Напомним, что последние два сезона Суарес выступал в «Атлетико», который не стал продлевать контракт с нападающим.

Также по данным источника, в подписании уругвайца заинтересованы «Аталанта», «Фиорентина» и «Астон Вилла».

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.