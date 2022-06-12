Питерский суд обязал Азмуна выделять не менее четверти своих доходов на содержание дочери

Приморский суд Санкт-Петербурга обязал бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна выплачивать не менее четверти своих доходов на содержание своей внебрачной дочери.

«Со своей стороны, надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25 процентов от всех доходов ответчика. Дочь растет, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребенка», - приводит слова адвоката матери девочки «Петербургский дневник».

Напомним, впервые о ребенке стало известно осенью 2021 года, когда его мать - некая девушка по имени Алия обратилась в суд, чтобы взыскать с Азмуна средства на содержание дочери. Иранец начал выплачивать ей по 12 тысяч рублей в месяц.

Добавим, что в зимнее трансферное окно Азмун перешел из «Зенита» в леверкузенский «Байер».