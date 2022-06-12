Радимов процитировал «Руки Вверх» в ответ на претензии Заремы Салиховой в адрес «Зенита»

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов ответил супруге Леонида Федуна - Зареме Салиховой, возмутившейся проведением матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Советую включить в их гастрольный репертуар песню группы «Руки Вверх» «Ай-яй-яй». «Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки, Ай-яй-яй, девчонка, топай по дорожке», - приводит слова Радимова «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей 9 июля в Санкт-Петербурге. В этот же день на арене должен был пройти концерт «Руки Вверх», который без согласия музыкантов в итоге перенесли на другую дату.

В ответ красно-белые сделали в своих соцсетях публикацию с намеком на бойкот матча.