Нигматуллин заявил, что в РФС многие вопросы решаются с акцентом на «Зенит»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в матче встретятся победитель РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть еще один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории», - приводит слова Нигматуллина «Метарейтинг».

Суперкубок России состоится 9 июля. Помимо Санкт-Петербурга рассматривались варианты провести матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде и Казани.