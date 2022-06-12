Ловчев посоветовал Дзюбе ехать к Черчесову

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев назвал один из приоритетных вариантов продолжения карьеры для Артема Дзюбы.

«Был когда-то разговор о том, что Артем может поехать в Венгрию к Черчесову. Мне кажется, это был бы хороший вариант.

Это лишь мои размышления. Только сам Артем определит свой дальнейший путь. Мы не знаем, какие у него предложения. Торопиться Дзюбе на надо», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, контракт футболиста с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года, однако нападающий уже попрощался с командой.

В минувшем сезоне Дзюба провел 39 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 13 мячей.