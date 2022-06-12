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Шикунов считает, что обсуждать бойкот Суперкубка России не прерогатива футболистов

«Спартак» будет решать данный вопрос вместе со спортсменами.
12 июня 2022 19:35
автор: Максим Скороходов

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов, считает, что клуб поступает неправильно, решив обсудить вопрос бойкота Суперкубка России вместе с футболистами.

Напомним, что матч пройдет в Санкт-Петербурге, а соперником «Спартака», как обладателя Кубка России, будет победитель РПЛ «Зенит».

«Считаю, что неправильно подключать футболистов к обсуждению. Это должны решать руководители, это их прерогатива. Футболист на контракте и где ему скажут играть, там он и будет. Это не их вопрос. Любой футболист скажет: «Давайте дома играть все матчи при своих болельщиках». Ну, это смешно. Поэтому это вопрос руководства, хозяев клуба. Они должны принимать решение. Я не вижу смысла подключать для этого футболистов. У них своя головная боль», - приводит слова Шикунова «Спорт день за днем».

Суперкубок России состоится 9 июля. Помимо Санкт-Петербурга рассматривались варианты провести матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде и Казани.

источник: «Спорт день за днем»
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