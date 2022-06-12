Промес признан виновным в нападении с ножом на двоюродного брата

Нападающий «Спартака» Квинси Промес был признан виновным в нападении на своего двоюродного брата с использованием ножа.

«Сегодня гражданский суд фактически установил, что Промес нанес ножевое ранение моему клиенту и что это представляет собой противоправное действие, за которое он должен возместить ущерб», - приводит AD.nl слова адвоката потерпевшего Иегуди Мошкович.

Отметим, что размер компенсации будет определен позднее. Напомним, что прокуратура Нидерландов требовала тюремного срока для футболиста за покушение на непредумышленное убийство.