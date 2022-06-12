«ПСЖ» и Почеттино достигли договоренности о прекращении сотрудничества

«ПСЖ» и Маурисио Почеттино приняли решение о досрочном расторжении договора, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что парижский клуб будет вынужден выплатить 15 миллионов евро 50-летнего аргентинцу в качестве неустойки за досрочный разрыв действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

Одним из главных кандидатов на место Почеттино является нынешний наставник итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, а также экс-рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Накануне в СМИ появилась информация о том, что францух отказался от предложенного поста.

Напомним, Почеттино возглавляет «ПСЖ» с января прошлого года. Под его руководством парижане стали чемпионами Франции, а также завоевали Кубок и Суперкубок страны.