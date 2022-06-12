Дубль Холанда помог сборной Норвегии победить Швецию в Лиге наций

Сборная Норвегии в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций победила команду Швеции.

У хозяев поля дубль оформил Эрлинг Холанд, забив сначала с игры (11-я минута), а потом с пенальти (54), также голом отличился Александер Серлот (77).

В составе гостей забивали Эмиль Форсберг (62) и Виктор Дьекереш (90+5).

Таким образом, сборная Норвегии набрала 10 очков и закрепилась на первом месте в группе. Шведы остались третьими и потеряли шансы на повышение в классе, так как у них в активе всего три очка после четырех матчей.

В следующем туре, который пройдет 24 сентября, Норвегия сыграет в гостях со Словенией, а Швеция - также на выезде против Сербии.

Лига наций

Лига В. Группа 4.

Норвегия - Швеция - 3:2 (1:0)

Голы: Холанд, 11, 54 (пен.); Серлот, 77 - Форсберг, 62; Дьекереш (90+5)