Испания - Чехия: Кухта сыграет с первых минут

Сборные Испании и Чехии огласили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Гарсия, Мартинес, Алонсо, Коке, Ольмо, Асенсио, Солер, Родри, Мората.

Чехия: Мандоус, Брабец, Цоуфал, Емелка, Зелены, Зима, Черны, Садиле, Соучек, Пешек, Кухта.

Напомним, после трех туров испанцы с пятью очками занимают второе место в группе 2 лиги А. Чехи отстают на одно очко и располагаются на третьей позиции.

Начало встречи в 21.45 по московскому времени.