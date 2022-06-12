Без Роналду и Жоты. Швейцария и Португалия назвали составы на матч Лиги наций

Сборные Швейцарии и Португалии объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового турнира Лиги наций.
Швейцария: Омлен, родригес, Эльведи, Видмер, Аканджи, Шакири, Джака, Соу, Фройлер, Сеферович, Эмболо.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Канселу, Нуну, Данилу, Невеш, Фернандеш, Отавио, Витинья, Силва, Леау.
После трех туров португальцы с семью очками возглавляют турнирную таблицу, швейцарцы потерпели три поражения и замыкают ее.
Начало встречи в 21.45 по московскому времени.
источник: UEFA (УЕФА)