Группа IOWA хочет выступить на Суперкубке России

Группа IOWA изъявила желание выступить после окончания матча за Суперкубок России, в котором встретятся победитель РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

- Я бы хотела выступить на Суперкубке России в Петербурге. В случае победы «Зенита» готова спеть «Улыбайся». Я готова пойти ещё дальше и спеть вживую вместе с болельщиками «Зенита», - приводит слова вокалистки группы Екатерины Иванчиковой RT, ссылаясь на «Спорт день за днем».

Напомним, что певица МакSим выступила после финала Кубка России, ее выбрали, так как у болельщиков «Спартака» популярна песня артистки «Знаешь ли ты!». После победы красно-белых звезда, которой подпевали фанаты и футболисты московского клуба, исполняла именно эту композицию.