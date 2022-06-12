Осинькин объяснил, почему решил остаться в «Крыльях Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему принял решение остаться у руля волжской команды.

«Мы все часть футбольного проекта, который нельзя бросать. В Самаре очень хорошее отношение области и лично губернатора. Мы постоянно видим и чувствуем его заинтересованность и поддержку, мы не можем подвести его и всех самарских болельщиков. Здесь реально футбольный город», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Крылышки» под руководством Осинькина заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.