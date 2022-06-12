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«В свободное время мы собираем «Лего». Кучаев признался, что встречается с фигуристкой Радионовой

По словам футболиста, молодые люди вообще не следили за видами спорта друг друга
12 июня 2022 22:10
автор: Александр Шульгин

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признался в том, что к него роман с бывшей фигуристкой Еленой Радионовой.

«Раньше я вообще не включал фигурное катание, сейчас я вместе с Леной смотрю, был на шоу у Плющенко в Рязани. Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Чем мы занимаемся в свободное время? У нас с ней есть хобби, которое я искусственно создал, мы собираем «Лего», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне Кучаев провел 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил один мяч, а также десять встреч за казанский «Рубин» на правах аренды, в которых также один раз поразил ворота соперника.

Добавим, что по итогам сезона казанцы вылетели в ФНЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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