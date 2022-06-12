«Надо доказывать правоту на футбольном поле». Мирзоян призвал «Спартак» не бойкотировать Суперкубок

Экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян высказался о возможном бойкоте красно-белыми матча за Суперкубок России

Соперником «Спартака», как обладателя Кубка России, будет победитель РПЛ «Зенит», игра пройдет в Санкт-Петербурге.

«Как бойкотировать? Это неправильно. Любой матч сейчас только на пользу футболистам. Не надо это нагнетать. Считаю, что нужно выходить и играть. Если вы с чем-то не согласны, надо доказывать свою правоту на футбольном поле, обыгрывая соперника», - приводит слова Мирзояна RT.

Суперкубок России состоится 9 июля. Помимо Санкт-Петербурга рассматривались варианты провести матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде и Казани.