Бывший защитник «Спартака» не удивился скандалу вокруг Суперкубка России

Экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян высказался о решении РФС отдать организацию Суперкубка России Санкт-Петербургу.

Соперником «Спартака», как обладателя Кубка России, будет победитель РПЛ «Зенит».

«Естественно, скандал должен был произойти, потому что хозяевами являются питерцы. И болельщикам «Спартака» это, конечно же, не нравится. И руководителям красно-белых. А «Зенит», наверняка, доволен», - приводит слова Мирзояна RT.

Суперкубок России состоится 9 июля. Помимо Санкт-Петербурга рассматривались варианты провести матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Нижнем Новгороде и Казани.