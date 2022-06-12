«Спартак» уничтожают люди, которые вообще не имеют права там быть»: Канчельскис - о Зареме Салиховой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал кадровую политику московского «Спартака», а также поведение супруги Леонида Федуна - Заремы Салиховой в публичном пространстве.

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они еще рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно - это большая беда для «Спартака». В клубе все ужасно.

Что они делают со «Спартаком»… Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», - приводит слова экс-футболиста «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно о назначении на пост главного тренера красно-белых 33-летнего испанца Гильерме Абаскаля, который сменил в этой роли покинувшего команду Паоло Ваноли.

Недовольство Салиховой вызвало решение РФС провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 9 июля.