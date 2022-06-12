Трехкратный победитель чемпионатов Германии и Италии Дуглас Коста мог зимой перейти в российский клуб, сообщает Sport24.ru.

Бразильский футболист, права на которого принадлежат «Ювентусу», был в поисках команды, в которой он бы доиграл сезон до того момента, как летом станет свободным агентом.

Коста выбирал между клубами из России, ОАЭ, Китаем и США. При этом он хотел получать зарплату около 2 млн евро в год и, в конечном итоге, перешел на правах субаренды из «Гремио» в «Лос-Анджелес Гэлакси».

В клубе MLS Коста провел 12 матчей, в которых забил два гола.