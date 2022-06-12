«Здесь его не посадят». Губерниев раскрыл истинную причину выступления Промеса за «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выступает в России исключительного для того, чтобы скрыться от европейского правосудия.

«Промес скрывается от европейского правосудия в России. Поэтому он интенсивно уговаривал легионеров остаться, так как если они уедут, у них будут новые контракты, а он уедет в тюрьму. Он играет в «Спартаке» не потому, что он любит «Спартак» и Россию, а потому что здесь его не посадят в тюрьму за преступление, которое он совершил в Европе. Давайте будем честными», - приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, прокуратурой Амстердама в отношении Промеса было возбуждено уголовное дело по факту нападения футболиста на своего двоюродного брата и нанесения ему ножевых ранений. Игроку грозил реальный тюремный срок, однако накануне стало известно, что суд обязал его выплатить пострадавшему родственнику денежную компенсацию.

В минувшем сезоне Промес провел 31 матч во всех клубных турнирах, в котором забил 12 мячей.