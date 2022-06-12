Португалия без Роналду проиграла Швейцарии и упустила лидерство в своей группе Лиги наций

В матче четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на выезде проиграла команде Швейцарии.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч уже на первой минуте забил Харис Сеферович.
Отметим, что в игре не принимал участия лидер гостей Криштиану Роналду, который вообще не попал в заявку на матч.
После этой победы португальцы уступили первую строчку в группе 2 лиги А испанцам, обыгравшим Чехию и обошедшим команду Фернанду Сантуша на одно очко. В свою очередь, швейцарцы набрали свои первые очки в турнире, однако это не позволило им покинуть последней строчки в квартете.
Лига наций. Дивизион А
4-й тур. Группа 2
Швейцария - Португалия - 1:0 (1:0)
Гол: Сеферович, 1.
Швейцария: Омлен, Родригес (Стергиу, 79), Эльведи, Видмер (Штеффен, 46), Аканджи, Шакири (Окафор, 22), Джака, Соу (Эбишер, 80), Фройлер, Сеферович, Эмболо (Цубер, 66).
Португалия: Патрисиу, Пепе, Канселу, Нуну, Данилу, Невеш (Орта, 82), Фернандеш (Матеуш, 74), Отавио (Гедеш, 46), Витинья (Бернарду, 62), Силва, Леау (Жота, 62).
Предупреждения: Видмер, 34; Омлен, 80 - Данилу, 13; Канселу, 60.