Португалия без Роналду проиграла Швейцарии и упустила лидерство в своей группе Лиги наций

В матче четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на выезде проиграла команде Швейцарии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч уже на первой минуте забил Харис Сеферович.

Отметим, что в игре не принимал участия лидер гостей Криштиану Роналду, который вообще не попал в заявку на матч.

После этой победы португальцы уступили первую строчку в группе 2 лиги А испанцам, обыгравшим Чехию и обошедшим команду Фернанду Сантуша на одно очко. В свою очередь, швейцарцы набрали свои первые очки в турнире, однако это не позволило им покинуть последней строчки в квартете.

Лига наций. Дивизион А

4-й тур. Группа 2

Швейцария - Португалия - 1:0 (1:0)

Гол: Сеферович, 1.

Швейцария: Омлен, Родригес (Стергиу, 79), Эльведи, Видмер (Штеффен, 46), Аканджи, Шакири (Окафор, 22), Джака, Соу (Эбишер, 80), Фройлер, Сеферович, Эмболо (Цубер, 66).

Португалия: Патрисиу, Пепе, Канселу, Нуну, Данилу, Невеш (Орта, 82), Фернандеш (Матеуш, 74), Отавио (Гедеш, 46), Витинья (Бернарду, 62), Силва, Леау (Жота, 62).

Предупреждения: Видмер, 34; Омлен, 80 - Данилу, 13; Канселу, 60.