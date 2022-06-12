Сборная Испании обыграла дома Чехию в Лиге наций

Сборная Испании в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций победила команду Чехии со счетом 2:0.
За команду Луиса Энрике забивали Карлос Солер (24-я минута) и Пабло Сарабия (75).
Таким образом, «фурия роха» набрала 8 очков и стала лидером группы, чехи с четырьмя очками остались на третьей строчке турнирной таблицы.
В следующем туре Испания примет 24 сентября Швейцария, а Чехия сыграет в этот же день дома с Португалией.
Лига наций
Лига А. Группа 2
4-й тур
Испания - Чехия - 2:0 (1:0)
Голы: Солер, 24; Сарабия, 75
источник: «Советский спорт»