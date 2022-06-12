Сборная Сербии упустила преимущество в два мяча над Словенией

Сборная Сербии в гостевом матче четвертого тура Лиги наций сыграла вничью с командой Словении со счетом 2:2.
На голы футболистов сербской сборной Андрия Живковича (8-я минута) и Александра Митровича (35) словенцы ответили точными ударами Адама Гнезда-Черина (48) и Беньямена Шешко (54).
Добавим, что запасной голкипер сборной Сербии Педраг Райкович получил в конце матча красную карточку за неспортивное поведение.
Таким образом, гости остались на втором месте, набрав 7 очков, а хозяева - на последнем, добыв второе очко.
В следующем туре Словения примет 24 сентября Норвегию, а Сербия в тот же день сыграет дома со Швецией.
Лига наций
Дивизион В. Группа 4.
Словения - Сербия - 2:2 (0:2)
Голы: Гнезда-Черин, 48; Шешко, 54 - Живкович, 8; Митрович, 35
источник: «Советский спорт»