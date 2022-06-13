«Бенфика» сообщила о переходе нападающего клуба Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль»

Пресс-служба «Бенфики» сообщила об уходе из клуба нападающего Дарвина Нуньеса.

По информации источника, 22-летний уругваец продолжит свою карьеру в «Ливерпуле». Сумма трансфера – 75 миллионов евро + 25 миллионов в виде различных бонусов. В данный момент срок контракта между мерсисайдцами и футболистом пока неизвестен.

Напомним, что Нуньес выступал за «Бенфику» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче лиссабонцев во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативных паса.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Альмерии» и «Пеньяроля». В составе сборной Уругвая он провел 11 встреч (2 гола).