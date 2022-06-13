Полузащитник ЦСКА Кучаев может отправиться в аренду в «Ростов» до конца сезона-2022/23

Атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может покинуть армейский клуб перед началом следующего сезона.

Как сообщает портал «Метарейтинг», 24-летнего хавбека хочет подписать «Ростов». Отмечается, что речь об арендном соглашении до лета 2023 года. Также источник утверждает, что к футболисту проявляют интерес и другие команды РПЛ.

Напомним, что Кучаев находится в клубной системе ЦСКА с 2015 года. Всего за красно-синих он отыграл 115 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.

Вторую половину прошедшего сезона футболист провел в аренде в «Рубине» – на его счету один забитый мяч и один ассист в десяти проведенных встречах.