Кристоф Галтье должен возглавить «ПСЖ» в ближайшее время

Стало известно о том, кто станет новым главным тренером «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист beIN Sports Омар Альтундаг.

По его словам, с вероятностью 99 процентов парижан возглавит Кристоф Галтье, ныне работающий в «Ницце». Отмечается, что на кандидатуре 55-летнего француза настаивает новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш, который знаком с Галтье по совместной работе в «Лилле».

Добавим, что Галтье возглавил «Ниццу» в июле прошлого года. По итогам сезона-2021/22 команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

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